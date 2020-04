(ANSA) – SIENA, 1 APR – Previsto lo slittamento del Palio di Siena, sia quello di luglio che quello di agosto. Lo hanno deciso Comune e Magistrato delle Contrade a causa dell’emergenza coronavirus, stabilendo comunque che “la decisione finale, riguardo all’effettivo svolgimento delle carriere” verrà presa “nell’arco temporale dal 10 al 15 maggio, confrontandosi anche con tutte le istituzioni interessate. Tutto ciò qualora vi fosse la possibilità di svolgere in maniera regolare e nelle forme consuete, con la partecipazione del popolo, le feste della nostra città”. In particolare il Palio del 2 luglio, dedicato alla Madonna di Provenzano, secondo lo slittamento previsto si dovrebbe correre il 22 agosto; quello del 16 agosto, dedicato alla Madonna Assunta, il 26 settembre.

“Qualora il Governo dovesse allungare i tempi delle disposizioni relative alle limitazione dei rapporti interpersonali – si spiega inoltre -, verrà valutata la possibilità di annullare del tutto i due palii; in alternativa di effettuarne uno straordinario”.



