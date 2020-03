(ANSA) – PRATO, 29 FEB – Attorno alle 2 della notte tra il 28 e 29 febbraio una rissa ha coinvolto alcuni giovani in via Settesoldi, nel cuore del centro storico di Prato. Pugni, urla, tavolini e sedie che sono ‘volate’ sulla strada. Le immagini sono state riprese e diffuse sui social network da molte delle persone che in quel momento erano nei pressi dei locali della via.

Tutto, secondo quanto si apprende, sarebbe durato pochi minuti: quando sono arrivate le forze dell’ordine, allertate da alcuni avventori, i protagonisti della rissa si erano già allontanati. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri la lite sarebbe stata innescata da un ragazzo che, dopo aver avvicinato più volte due ventenni, li avrebbe poi colpiti. Da quel momento sarebbero intervenute altre persone a spalleggiare aggressore e vittime, in due fazioni contrapposte che hanno coinvolto almeno una decina di persone. Una volta giunti sul posto i militari hanno trovato soltanto uno dei partecipanti alla rissa, che aveva una lieve ferita in volto.



