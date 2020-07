(ANSA) – VILLAFRANCA IN LUNIGIANA, 09 LUG – Due turisti tedeschi sono morti in uno scontro frontale tra due auto avvenuto in A15, all’altezza di Villafranca in Lunigiana (Massa Carrara). Le vittime, una 29enne e un 25enne, viaggiavano sulla stessa auto. Ferita gravemente anche una coppia che viaggiava sull’altro veicolo. La donna è stata portata con l’elicottero del 118 all’ospedale di Cisanello a Pisa, e un uomo è stato trasportato all’ospedale Apuane di Massa. Lo scontro sarebbe avvenuto in un tratto a doppia corsia. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale.



