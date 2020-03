(ANSA) – FIRENZE, 15 MAR – Appello della Caritas diocesana di Firenze per preparare i kit di pasti da asporto: si cercano volontari per confezionarne 1.500 al giorno. L’invito è rivolto a tutti i giovani che, si spiega, “desiderano, in questo momento di particolare difficoltà per l’emergenza Covid-19 del nostro Paese, essere vicini ai più fragili e agli ultimi prestando servizio alla mensa di via Baracca”. Il servizio, si spiega, “è stato modificato a seguito dei decreti del Governo per contenere la diffusione del virus, adesso i pasti caldi monouso vengono confezionati e poi consegnati agli ospiti abituali della mensa, ma ora si preparano anche altri pasti” per gli ospiti dell’Albergo Popolare e altri luoghi”.

La Caritas spiega che servono “sei volontari per turno al giorno dalle 8.30-13.30 oppure 14.00-18.30 solo per confezionare i pasti, nel rispetto di tutte le disposizioni sanitarie vigenti per garantire la sicurezza. Nella mensa presteranno servizio i volontari che non avranno alcun contatto con il pubblico”.



