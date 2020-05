(ANSA) – STAZZEMA (LUCCA), 2 MAG – Appuntamento domani, alle 18 sul profilo facebook del Comune di Stazzema (Lucca), con lo spettacolo della fioritura delle giunchiglie sul Monte Croce e le sue leggende. Se l’emergenza Coronavirus impedisce a molti di assistere da vicino a questo appuntamento con la natura, sarà possibile vedere un video di Sergio Colombini dedicato alla fioritura di questi profumati fiori che nel mese di maggio rivestono la vetta del monte, situato nelle Alpi Apuane meridionali. “Anche quest’anno le giunchiglie fioriranno, ma purtroppo dovremo attendere per vederle – sottolinea in una nota l’assessore alla cultura Serena Vincenti – le aspettiamo come un segnale di rinascita e di speranza per tutti noi. Intanto, rendiamo omaggio ad uno dei tanti spettacoli meravigliosi del nostro territorio e contiamo il prossimo di essere ancora tutti qua”.



