(ANSA) – FIRENZE, 29 APR – Niente accesso per ora alle seconde case, ma sì alle passeggiate all’interno del comune. E’ quanto prevede un’ordinanza della Regione Toscana, firmata dal presidente Enrico Rossi e in vigore dall’1 maggio. “Voglio adottare un’ordinanza semplice perché in questo momento ho richieste da tutti – ha detto Rossi – le seconde case, andare a vedere il proprio natante, andare a mettere a posto il capanno di caccia, fare equitazione: credo che su questo bisogna stare attenti”. “Penso invece – ha continuato – a un’interpretazione di cosa si debba intendere per attività motoria, di prossimità, che si fa partendo a piedi o in bicicletta da casa”. Per Rossi “potrebbe dare un segno di movimento e una risposta al bisogno di sentirsi liberi di muoversi un po’ senza andare a impattare negativamente con assembramenti. Rimanendo all’interno del proprio comune, senza utilizzare automobili o mezzi pubblici. Mi sembra un segnale che va incontro a tante famiglie, a tante persone, chiuse in casa da tanto tempo”.



