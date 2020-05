(ANSA) – FIRENZE, 29 MAG – Due nuovi casi positivi al Coronavirus in Toscana, e due altri deceduti, a Firenze e a Massa Carrara, ma anche un lieve rialzo dei ricoverati nelle terapie intensive saliti a 31 (quattro più di ieri, +14,8%) nonostante un generale calo dei ricoveri Covid scesi a 142 (11 in meno di ieri, -7,2%). Questo il bollettino delle ultime 24 ore diffuso dalla Regione secondo cui ad oggi in Toscana sono 10.088 i casi di positività. I guariti crescono del 1,6% e raggiungono quota 7.802 (77,3% dei casi totali). I morti salgono a 1.031 dall’inizio dell’epidemia. Attualmente i positivi sono 1.255 (-9,1%) di cui 1.113 sono in isolamento a casa con sintomi lievi o asintomatici (su ieri -9,3%). Altre 6.512 persone (-4% su ieri) sono in isolamento con sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con pazienti contagiati.



