(ANSA) – PRATO, 09 GIU – Arresti in corso da stamani nel corso di un’operazione coordinata dalla procura distrettuale antimafia di Firenze per smantellare un’organizzazione dedita all’importazione di cocaina dall’Olanda. I carabinieri di Borgo San Lorenzo con la collaborazione dei colleghi di Prato e di Casalmaggiore (Cremona) e della polizia albanese, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Firenze nei confronti di sei indagati, alcuni dei quali in Albania. Secondo gli investigatori, il gruppo, attivo prevalentemente a Prato, sarebbe stato in grado di smerciare, per lo più all’ingrosso, decine di chilogrammi di cocaina e circa 20 sono i chili di stupefacente sequestrati nel corso dell’inchiesta oltre a denaro contante per oltre 30.000 euro. Sequestrate anche due pistole di provenienza illecita.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram