(ANSA) – FIRENZE, 17 MAR – Le antiche porte di Firenze illuminate di rosso, bianco e verde per creare i colori della bandiera italiana. E un grande tricolore proiettato sullo stadio Artemio Franchi. E’ l’iniziativa del Comune di Firenze, voluta dal sindaco Dario Nardella, realizzata in collaborazione con Silfi in occasione dell’anniversario dell’Unità d’Italia.

Nel tardo pomeriggio Porta San Niccolò si è illuminata di rosso, Porta alla Croce di piazza Beccaria di bianco e porta San Gallo di verde. Un altro tricolore è stato formato da porta al Prato (rossa), San Frediano (bianca) e Porta Romana (verde).

“Stasera le porte e le torri di Firenze si illuminano col tricolore: viva l’Italia unita, che dalle difficoltà si è sempre saputa rialzare!”, ha scritto su Fb Nardella.



