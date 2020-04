(ANSA) – VIAREGGIO (LUCCA), 30 APR – Il forzato rallentamento delle attività umane, dovute al confinamento per il Coronavirus, ha determinato il ritorno dei tritoni, anfibi che sono stati scoperti nei fossi della pineta di Levante a Viareggio (Lucca).

“Accertare la presenza di tritoni in un habitat palustre è notizia importante per l’ecosistema perché questi piccoli animali sono segnale inequivocabile che l’ambiente non è inquinato”, spiega Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue.

Non è usuale osservare tali specie perché l’inquinamento è una delle cause principali di riduzione di questi anfibi che, per spiccata sensibilità alle sostanze chimiche, hanno funzione di bioindicatori.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram