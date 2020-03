(ANSA) – UDINE, 8 MAR – Udinese e Fiorentina si accontentano e si spartiscono un punto al termine di una gara giocata a ritmi bassi, senza mai spingere sull’acceleratore e senza trovare il modo di sfondare la resistenza della difesa avversaria. Finisce 0 a 0 dopo 93 minuti di misurata ostilità e in un silenzio surreale con ogni tocco di palla amplificato dallo stadio vuoto, chiuso causa Coronavirus.

L’Udinese comincia meglio, la Fiorentina cresce soprattutto nella ripresa ma entrambe le squadre evidenziano più di un Limite in zona gol, attente soprattutto a non andare sotto per uscire dal campo almeno con un punto, prezioso per muovere la classifica e allontanarsi con un passetto dalla pericolosa zona rossa, sempre più vicina.



