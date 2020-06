(ANSA) – VENEZIA, 20 GIU – “Chi ha conosciuto Zanardi sa che è di un’energia e di un sorriso contagiosissimo. E’ il testimonial della positività, della solarità. Spero veramente che ce la faccia, lui è una fibra forte, spero che ce la faccia”. Lo ha detto ai giornalisti il presidente del Veneto Luca Zaia.

“Penso – ha aggiunto Zaia – che sia un in bocca al lupo collettivo, penso che non ci sia un cittadino italiano che non provi simpatia per Alex Zanardi. L’ultima volta l’ho incontrato alla consegna delle Stelle al merito sportivo al Coni. Capiremo come è successo questo tragico incidente, c’è anche un’inchiesta, intanto dobbiamo pensare e sperare che ce la faccia”, ha concluso. (ANSA).



