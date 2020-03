(ANSA) – BOLZANO, 2 MAR – Hanno abbandonato il loro cane per oltre quattro ore in macchina per andare a sciare. I carabinieri di Resia hanno così denunciato due turisti tedeschi, un uomo di 57 e una donna di 55 anni.

I militari hanno notato il cane di taglia grossa in un suv parcheggiato nei pressi degli impianti di risalita. Il bracco tedesco era visibilmente agitato e continuava ad abbaiare. I carabinieri sono riusciti a calmare l’animale. Solo nel tardo pomeriggio i padroni sono tornati alla macchina. Il cane ha così potuto non solo reidratarsi (aveva infatti finito la poca acqua lasciatagli nell’abitacolo), ma anche giocare con un militare, mentre i due turisti, una volta identificati e redarguiti, sono stati denunciato per abbandono di animali.



