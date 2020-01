(ANSA) – TRENTO, 25 GEN – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto visita alla mostra dedicata a Alcide De Gasperi a Palazzo Thun, dopo la cerimonia per il centenario dalla nascita della fondatrice del Movimento dei focolari Chiara Lubich. L’arrivo di Mattarella nel centro storico di Trento è stato salutato dal lungo applauso delle tante persone assiepate lungo via Belenzani. Un bagno di folla per il presidente che, all’uscita, ha voluto salutare i tanti cittadini presenti che lo hanno ringraziato urlando “evviva il presidente”. Il corteo ha lasciato la città alle 18. All’interno di Palazzo Thun, sede del Consiglio comunale di Trento, il presidente è stata ricevuto dal presidente del Consiglio comunale di Trento Salvatore Panetta, dal sindaco Alessandro Andreatta, dal presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, dal Commissario del Governo per la Provincia di Trento Sandro Lombardi e da Maria Romana De Gasperi, figlia dello statista trentino.



