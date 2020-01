(ANSA) – BOLZANO, 31 GEN – Saranno inaugurati tra meno di due settimane ad Anterselva, in Val Pusteria, i campionati del mondo di biathlon 2020. Dal 12 al 23 febbraio i migliori specialisti del mondo si contenderanno le medaglie iridate. In nove giornate di gare si assegneranno dodici titoli mondiali. Gli occhi saranno puntati sulla campionesse azzurra e beniamina di casa Dorothea Wierer.

Ai campionati parteciperanno 350 atlete ed atleti in rappresentanza di 40 diversi Paesi. Sono sei gli altoatesini, quasi tutti con ambizioni di medaglia: oltre a Wierer saranno al via Federica Sanfilippo, Alexia Runggaldier e Irene Lardschneider gareggeranno nelle competizioni femminili; Lukas Hofer e Dominik Windisch in quelle maschili. Il presidente del comitato organizzatore, Lorenz Leitgeb, e il suo staff di 1500 collaboratori attendono nei nove giorni di gara oltre 150.000 spettatori. Sono previste oltre 200 ore di trasmissioni in diretta con 17 emittenti e 130 milioni di telespettatori. I giornalisti accreditati sono 350. (ANSA).



