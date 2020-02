(ANSA) – BOLZANO, 4 FEB – La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da Luis Durnwalder contro una precedente condanna per diffamazione nei confronti di Robert Schülmers, che all’epoca dei fatti, nel 2012, era procuratore della Corte dei conti di Bolzano.

Durnwalder aveva rilasciato alla stampa alcune dichiarazioni pesanti nei confronti di Schülmers, che aveva avviato da poco un procedimento sui cosiddetti fondi riservati dell’ex presidente della Provincia.

In primo grado Durnwalder era stato condannato, dal tribunale di Mantova, ad un anno e 2 mesi di reclusione oltre a 40.000 euro di risarcimento. La corte d’appello di Brescia aveva poi confermato in toto la condanna al risarcimento, mentre aveva annullato quella detentiva e deciso, al suo posto, di infliggere una sanzione penale pecuniaria di mille euro. Contro questa sentenza di secondo grado, Durnwalder aveva presentato ricorso in Cassazione, che però lo ha ora respinto. La condanna per diffamazione è dunque diventata definitiva.



