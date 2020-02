(ANSA) – BOLZANO, 5 FEB – Confermato su tutta la provincia lo stato di protezione civile, in Alto Adige, sul livello di attenzione (Alfa) proclamato lunedì 3 febbraio. La decisione è stata presa al termine della riunione del gruppo di valutazione del Centro funzionale provinciale, insediato presso la sede dell’Agenzia per la protezione civile.

Il coordinatore, Willigis Gallmetzer, ha riferito che, secondo i meteorologi provinciali, la situazione è destinata a normalizzarsi nelle prossime ore. Il forte vento proveniente da nord-ovest che ha spazzato la provincia negli ultimi due giorni dovrebbe calare nella giornata di giovedì ma fino a quel momento permarrà ancora intenso nelle ore notturne.

In alcune località sono stati segnalati danni a causa di alberi abbattuti dal vento. Nelle zone montuose si sono registrare raffiche di vento fra i 100 e i 150 chilometri orari.

In valle nelle zone di Casies, Campo Tures, Predoi e nella zona di Sachsenklemme a Fortezza si sono registrati picchi fino a 90 chilometri orari.



