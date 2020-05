(ANSA) – BOLZANO, 31 MAG – Nessun decesso e due nuovi casi sono stati registrati nelle ultime 24 ore in Trentino Alto Adige. In Provincia di Trento su quasi 2.000 tamponi effettuati uno e risultato positive, in Provincia di Bolzano invece uno su 842 tamponi.

Resta stabile in Trentino il numero dei ricoveri (16 di cui 3 in terapia intensiva a Rovereto). In Alto Adige nei normali reparti dei sette ospedali dell’Azienda sanitaria, nelle cliniche private e nella base logistica dell’Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 15 pazienti affetti da Covid-19. Altre 21 persone assistite dall’Azienda sanitaria sono casi sospetti.

Sono 2 le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva.

Attualmente vi sono 2 pazienti altoatesini ricoverati in reparti di terapia intensiva in cliniche in Austria. (ANSA).



