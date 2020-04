(ANSA) – BOLZANO, 21 APR – Due pazienti covid di terapia intensiva, trasferiti un mese fa in strutture ospedaliere in Germania, sono tornati in Alto Adige in buona salute.

“Ringraziamo l’azienda sanitaria altoatesina e la Guardia aerea svizzera di soccorso Rega per l’eccellente collaborazione nella gestione del trasporto”, scrive la Croce Bianca su Facebook.

Attualmente ancora quattro pazienti sono ricoverati in reparti di terapia intensiva in cliniche in Austria e in Germania, contro gli undici a inizio mese. (ANSA).



