(ANSA) – TRENTO, 27 MAR – “Anche oggi i numeri sono tristi.

Siamo 16 decessi per un totale di 102. Un dato pesante. I nuovi contagi sono 114, di cui 94 verificati con tampone e 20 non sottoposti a tampone, per un totale di 2.236 casi. Il dato sui contagi conferma una crescita pesante però, se lo guardiamo, negli ultimi tre o quattro giorni, vediamo che siamo passati da 214 di martedì, 167 martedì, 121 giovedì e, appunto 114 oggi.

C’è quindi una crescita ma stabile, anzi un po’ in calo.

Capiremo in due o tre giorni se ci sarà una vera stabilizzazione. I dati sono molto variabili e vanno analizzati su un termine di tempo di 5/7 giorni. Auspicio è che i dati si stabilizzano stabilizzino”. Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, nel corso della conferenza stampa in streaming sull’epidemia Covid 19 in Trentino. (ANSA).



