(ANSA) – TRENTO, 20 APR – Sono 6 decessi comunicati in data odierna in Trentino, 53 i nuovi contagi individuati (50 con tampone e 3 ritenuti positivi per contatto). Tre dei decessi registrati oggi sono nelle Rsa. I tamponi fatti sono 689 (466 dall’Azienda sanitaria e 223 dal Cibio dell’Università di Trento) e la percentuale di contagiati sul numero di tamponi fatti è del 7%.

“Un dato costante rispetto agli ultimi giorni, lo guardiamo positivamente essendo sotto il 10%. Un numero che si è stabilizzato in modo costante e continuo”, ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

(ANSA).



