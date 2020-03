(ANSA) – BOLZANO, 31 MAR – Anche il Comune di Bolzano aderisce all’iniziativa promossa dall’Anci, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani che oggi invita i sindaci in tutta Italia, ad esporre sulla facciata del municipio la bandiera a mezz’asta e, alle ore 12, ad osservare un minuto di silenzio.

“Si tratta di un modo per ricordare le vittime del coronavirus, per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari, per abbracciare idealmente tutti, per essere di sostegno l’uno all’altro”, si legge in una nota del Comune di Bolzano.

Per il presidente nazionale dell’Anci Antonio Decaro (primo cittadino di Bari), i sindaci, “da destinatari e custodi delle preoccupazioni delle comunità che amministrano, sopportano una forte pressione e si fanno carico di una grande responsabilità davanti ai cittadini. Nonostante la situazione di grave emergenza che viviamo, non vogliamo far prevalere lo sconforto, ma stare uniti sia nel gravissimo lutto che colpisce più duramente alcune aree del Paese, sia nella solidarietà che deve tenerci tutti insieme”. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram