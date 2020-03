(ANSA) – TRENTO, 16 MAR – Un anziano di Arco domiciliato nella casa di riposo di Bezzecca è la settima vittima da Coronavirus in Trentino. Lo hanno comunicato i vertici dell’Azienda sanitaria provinciale i quali hanno precisato che, per il calcolo dei decessi, non si considerano i pazienti terminali. Per questo motivo – è stato detto – non andrebbero inseriti nell’elenco dei deceduti le due donne morte ieri nella casa di riposo di Pergine. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram