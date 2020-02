(ANSA) – TRENTO, 28 FEB – Le autorità sanitarie di Amburgo confermano il caso del medico positivo al coronavirus di ritorno da una vacanza in Trentino: lo ha dichiarato all’ANSA l’ufficio stampa dell’Autorità per la salute della città anseatica.

Sarebbe stato lo stesso medico della clinica universitaria Uke di Amburgo-Eppendorf a rendere nota la sua provenienza alle autorità tedesche quando ha interrotto l’attività lavorativa in seguito ai sintomi di malessere, rende noto una comunicazione che compare sul sito web delle autorità sanitarie di Amburgo.

“Lui sta bene, è asintomatico” ha detto oggi il direttore della clinica universitaria Joachim Proessl, in conferenza stampa, a quanto riferisce Der Spiegel. Nel comunicatole autorità sanitarie di Amburgo specificano che l’uomo Si trova in isolamento a casa e le sue condizioni sono stabili. Il Trentino non è considerata una zona a rischio dal Robert Koch Institut di Berlino.

“Le autorità sanitarie della Provincia autonoma di Trento non hanno ricevuto fino a questo momento alcuna comunicazione ufficiale dalla Repubblica federale tedesca volta a confermare le voci di un eventuale contagio contratto da un turista di nazionalità germanica”. Lo riferisce una nota della Provincia autonoma di Trento in merito a quanto dichiarato all’ANSA dall’ufficio stampa dell’Autorità per la salute di Amburgo sul caso del medico positivo al coronavirus che avrebbe dichiarato di essere di ritorno da una vacanza in Trentino. “In casi come questi – fanno sapere dal Dipartimento alla salute della Provincia autonoma di Trento – queste comunicazioni sono obbligatorie. Avendo avuto notizia dalla stampa di questo ipotetico caso – prosegue il dirigente generale del dipartimento, Giancarlo Ruscitti – abbiamo fatto i nostri accertamenti anche presso l’istituto superiore di sanità il quale ci ha confermato che dalla Germania non risultano comunicazioni ufficiali di casi di infezione da Coronavirus in Trentino”, conclude la nota.

