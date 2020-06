(ANSA) – BOLZANO, 12 GIU – In Alto Adige nelle ultime 24 ore sono state registrate 2 nuove infezioni su 752 tamponi effettuati dall’Asl. Restano due i pazienti in terapia intensiva. Il numero complessivo dei decessi è in calo di una unità poiché, esaminando la documentazione, è emerso che due persone decedute erano risultate negative ai test per due volte consecutive e quindi erano da considerarsi guarite per quanto riguarda il Covid 19. Una persona è invece deceduta, per cui il numero complessivo dei decessi scende di una sola unità. (ANSA).



