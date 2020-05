(ANSA) – TRENTO, 14 MAG – In due mesi di attività durante l’emergenza coronavirus, il call center ‘#Resta a casa passo io’, coordinato dal Dipartimento salute e politiche sociali della Provincia di Trento in collaborazione con la Protezione civile, ha evaso oltre 4.000 richieste, di cui il 56% direttamente dagli operatori provinciali, il restante 44% dai servizi sociali territoriali. Il 37% delle richieste era relativo ad un bisogno di tipo informativo, il 27% riguardava spesa di generi alimentari, il 21% era per farmaci e circa il 12% riguardava la necessità di sostegno relazionale.

Nel progetto sono stati coinvolti infatti tutti i servizi sociali delle Comunità di Valle con la loro rete di associazioni locali di volontariato locali, oltre che Croce Rossa, Protezione civile e Psicologi dei Popoli.

Da sabato 16 maggio gli anziani sopra i 75 anni, le persone fragili, malate e senza rete familiare, per necessità come la spesa, i farmaci o il semplice ascolto, potranno rivolgersi al numero di telefono 0461 495244 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 17. Rimane invece attivo dalle 8 alle 20, sette giorni su sette, la Centrale unica di emergenza del Dipartimento della Protezione civile di Trento con il numero verde 800867388 per informazioni tecniche e sanitarie sul coronavirus. (ANSA).



