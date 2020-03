(ANSA) – TRENTO, 20 MAR – Supermercati e negozi di generi alimentari chiusi domenica 22 e domenica 29 marzo ed i giorni festivi in tutto il Trentino. Lo ha deciso, con una ordinanza, il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. Altra chiusura annunciata dal governatore e quella dei parchi e dei giardini pubblici e di ogni area verde con parco giochi. “Una decisione combattuta ma nasce dalla considerazione che la situazione si sta aggravando da noi e attorno a noi. So che sarà un sacrificio per tanti. Mi rendo conto. Ma nell’interesse di tutti è la scelta più giusta, assieme a quella della chiusura delle ciclabili che viene confermata”, ha detto Fugatti.

“Dopo Brescia, oggi la notizia che negli ultimi giorni la situazione su Verona si sta facendo critica e non può che metterci in preoccupazione e portarci a scelte conseguenti”, ha detto Fugatti. (ANSA).



