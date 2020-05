(ANSA) – BOLZANO, 06 MAG – La Croce bianca altoatesina presenta un primo bilancio dell’emergenza coronavirus. Sono stati svolti fino a 115 trasporti infettivi al giorno, da inizio marzo sono stati trasportati complessivamente 2.835 pazienti colpiti da Covid-19 o casi sospetti.

Ogni giorno hanno svolto servizio di trasporto e soccorso oltre 300 volontari e dipendenti delle 32 sezioni presenti in tutta la provincia.

Grazie al servizio spesa sono state consegnate 1.406 spese di alimentari o medicinale a concittadini anziani e/o malati.

“Insieme allïesercito italiano gestiamo il centro di quarantena di Colle Isarco per persone positive al Covid19 che non hanno la possibilità di rimanere nella propria casa. Per conto dell’Agenzia di protezione civile abbiamo trasportato più volte dispositivi di protezione da Innsbruck a Bolzano”, evidenzia la Croce bianca su Facebook. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram