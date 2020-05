(ANSA) – BOLZANO, 14 MAG – In Alto Adige nessun decesso, confermando il trend positivo da ormai 5 giorni, e 3 nuovi casi su 834 tamponi effettuati. Nei normali reparti dei sette ospedali dell’Azienda sanitaria, nelle cliniche private e nella base logistica dell’Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 59 pazienti affetti da Covid-19. Altre 37 persone assistite dall’Azienda sanitaria sono casi sospetti. Sono 5 le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva. Attualmente vi sono 2 pazienti altoatesini ricoverati in reparti di terapia intensiva in cliniche in Austria. Resta invariato a 290 il bilancio delle persone decedute in Alto Adige a causa del Covid-19.

Sono 1.908 le persone guarite dal Covid-19 (+36 rispetto a ieri). A queste si aggiungono 699 persone che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test. Il numero complessivo dei guariti fra sicuri e sospetti si attesta a 2.607 (+48 rispetto al giorno precedente). (ANSA).



