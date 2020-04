(ANSA) – TRENTO, 05 APR – “Da domani si può partite online con il bonus alimentare, il nucleo famigliare interessato potrà andare sul sito della Provincia dove troverà una finestra dedicata e potrà compilare digitalmente la domanda. Se non ci fossero gli strumenti per fare domanda online si potrà chiedere supporto agli uffici periferici e a quello centrale della Provincia, e anche alle Comunità di valle e nei Comuni di Trento e Rovereto. Si dovrà inserire il nome, il cognome e l’indirizzo di residenza con le motivazioni per cui si ritiene di poter aver diritto e l’Iban. Una volta che le domande saranno elaborate verrà fatta una pre istruttuoria e poi, preso atto che i nuclei sono censiti presso le Comunità di valle e concluso questo iter, gli sportellisti emetteranno emetteranno degli elenchi all’Agenzia provinciale per la previdenza integrativa che procederà accreditando due settimane di bonus a seconda del numero delle persone che compongono il nucleo famigliare”. Lo ha detto il dirigente generale della Provincia autonoma di Trento, Paolo Nicoletti, nel corso del consueto appuntamento in streaming sulla situazione dell’epidemia da Covid 19 in Trentino.

“Da domani si potrà fare la richiesta per il bonus alimentare. Un bonus a quelle famiglie che negli ultimi due mesi non hanno ricevuto uno stipendio e che quindi sul conto corrente hanno meno di 1.000 o di 3.000 euro. Questo bonus sarà di 40 euro a settimana per una persona, 60 euro per due persone, 80 euro per tre persone e 100 euro per 4 persone e più. per il momento le domande varranno per due settimane”, ha detto l’assessora alla Salute, Stefania Segnana. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram