(ANSA) – TRENTO, 24 GIU – Nessun decesso e nessun caso positivo emerso nelle ultime 24 ore, resta a zero anche il numero dei ricoveri per Covid 19 in Trentino. Lo conferma il rapporto dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che ricorda anche che da questo momento convergono in un’unica piattaforma i flussi di dati raccolti a livello nazionale dall’Istituto superiore di sanità e dal Dipartimento alla protezione civile. Nella giornata di ieri sono stati analizzati 1.405 tamponi. (ANSA).



