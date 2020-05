(ANSA) – TRENTO, 02 MAG – In Trentino i contagi comunicati oggi dal governatore, Maurizio Fugatti, sono 48, di cui 3 presso le Rsa. I decessi sono due, uno nelle Rsa. Sono invece 19 le persone in terapia intensiva. I tamponi eseguiti sono stati 1.744 e la percentuale di positività sui tamponi effettuati è del 2,7%. “Si conferma la stabilizzazione del contagio in Trentino e ci fa guardare positivamente verso il futuro. In due giorni abbiamo fatto tremila tamponi”, ha detto Fugatti. (ANSA).



