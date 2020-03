(ANSA) – TRENTO, 17 MAR – “I dati di oggi ci dicono che ci sono 151 contagi in più, cioè 591 totali, una crescita importante che ci attendiamo anche nei prossimi giorni. Crescita non vuol dire solo contagi ma anche decessi, perché questo ci spaventa di più. Dei 591 oggi contagiati 383 sono quelli positivi al tampone e 208 non lo hanno effettuato perché sono stati in contatto con persone positive quindi vengono considerati contagiati, cosa che non avviene in alri territori”.

lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, nella consueta conferenza stampa in streaming quotidiana in cui vengono forniti gli aggiornamenti sull’emergenza Covid 19 in Trentino.

“I dati dicono che la categoria a rischio sono gli anziani, ma non solo. I dati di oggi ci dicono che ci sono anche giovani in terapia intensiva. Quindi non riguarda solo gli anziani”, ha aggiunto Fugatti, che poi ha rivolto un ringraziamento alle tante imprese per donazioni a favore dell’Azienda sanitaria provinciale. (ANSA).



