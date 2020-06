(ANSA) – TRENTO, 04 GIU – Sull’uso obbligatorio delle mascherine, il presidente della Provincia autonoma di Trento, Fugatti, ha confermato, come previsto dall’ultima ordinanza emanata, le disposizioni previste fino al 15 di giugno.

“Avvertiamo però una forte sollecitazione da parte dell’opinione pubblica per non metterle all’aperto e stiamo valutando il da farsi ma per ora rimane l’obbligo di indossarle anche all’esterno. Nei prossimi giorni valuteremo se mantenere l’obbligo fino al 15. Ma oltre il 15 non andremo”, ha concluso Fugatti. (ANSA).



