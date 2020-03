(ANSA) – TRENTO, 30 MAR – In Trentino, dal 10 marzo, le forze dell’ordine hanno controllato 31.767 persone e ne hanno denunciate 1.227 per violazione delle norme sulla diffusione del coronavirus. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 14.574, e per 15 di essi è scattata la sospensione dell’attività.

Lo ha reso noto il commissario del governo di Trento, Sandro Lombardi, sottolineando che continuerà l’applicazione della tolleranza zero per chi non rispetta le norme. (ANSA).



