(ANSA) – TRENTO, 19 MAR – Sono quattro le persone morte in Trentino per Coronavirus nelle ultime 24 ore. Rispetto a ieri si sono registrati 138 contagi in più. Il totale delle persone positive sono 857. Lo ha reso noto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

Le persone decedute, tutte anziane, erano residenti a Castello Molina, Lona Lases, Mori e Trento.

Da domani saranno chiuse le piste ciclabili ed entra in vigore il divieto di accesso ai sentieri di montagna, mentre su ciascuna panchina potrà sedersi una sola persona, ha annunciato Fugatti.

Al momento sono 217 i posti occupati negli ospedali, ieri erano 175, ha detto il direttore dell’Azienda sanitaria provinciale, Paolo Bordon, annunciando la chiusura nei prossimi giorni del punto nascita di Cles in quanto sono necessari nuovi posti letto. I ricoverati in terapia intensiva sono 30. (ANSA).



