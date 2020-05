(ANSA) – TRENTO, 07 MAG – In Trentino si registrano altri 55 contagi da coronavirus, 3 accertati negli ultimi 5 giorni e 52 con screening. Nelle ultime 24 ore c’è stato un solo decesso, avvenuto in ospedale. I tamponi eseguiti nell’ultimo giorno sono stati 1.723 (3.670 in due giorni) “Il Trentino è tra le prime realtà nazionali nel rapporto tra tamponi eseguiti e popolazione, con un indice del contagio di 0,42 che ci pone al terzultimo posto fra le regioni”, ha sottolineato il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, il quale ha annunciato fra venerdì e sabato una nuova ordinanza “che concederà maggiori libertà individuali, fra cui la possibilità di fare spese all’interno dei comuni e usare l’auto nel territorio regionale”.

