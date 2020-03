(ANSA) – TRENTO, 24 MAR – Aumenta in Trentino il numero dei deceduti per coronavirus: da ieri si registrano altre 15 persone che portano il totale a 56. In aumento i contagiati (+75) verificati con tampone, mentre sono 139 in più quelli non tamponati, per un totale rispetto a ieri di +214. Il numero totale dei contagiati è 1.824. I guariti sono 79. Due deceduti nella casa di riposo di Bezzecca, gli altri in ospedale.

Lo ha reso noto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, sottolineando che un dato positivo e di speranza è rappresentato dal numero stabile dei contagiati individuati con il tampone. A proposito di tamponi, Fugatti ha detto che l’obiettivo è quello di raggiungere un numero di 1.500 al giorno nel più breve tempo possibile, grazie al lavoro delle eccellenze dei centri di ricerca del Trentino. (ANSA).



