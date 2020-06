(ANSA) – TRENTO, 06 GIU – In Trentino, nelle ultime 24 ore, non c’è stato alcun decesso per coronavirus, mentre cinque sono i nuovi positivi, uno con sintomi e gli altri quattro individuati tramite screening. In un giorno analizzati 1.245 tamponi. I dati sono stati forniti dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Tra i nuovi contagiati c’è anche un minorenne, mentre nessuno degli altri proviene da una Rsa.

Migliora sensibilmente la situazione nei reparti trentini dove oggi risultano ricoverati sette pazienti, uno di questi ancora in rianimazione a Rovereto.

Sul fronte controlli, solo una persona è stata sanzionata delle 1.238 controllate ieri. Nessuna sanzione agli esercizi commerciali su 373 controlli. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram