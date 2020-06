(ANSA) – BOLZANO, 05 GIU – In Alto Adige, nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 953 tamponi, uno dei quali è risultato positivo. Un paziente arrivato da Innsbruck è ora in terapia intensiva in Alto Adige. Aumenta il numero dei guariti, non si registrano decessi.

Nei normali reparti dei sette ospedali dell’Azienda sanitaria, nelle cliniche private e nella base logistica dell’Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 12 pazienti affetti da Covid-19.

Altre 17 persone assistite dall’Azienda sanitaria sono casi sospetti. Nei reparti di terapia intensiva è ricoverata una persona trasportata da Innsbruck. Attualmente 1 paziente altoatesino è invece ricoverato in un reparto di terapia intensiva in Austria.

199 persone attualmente si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare. Il numero complessivo dei guariti fra sicuri e sospetti si attesta a 3.025 (+17 rispetto al giorno precedente).



