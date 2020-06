(ANSA) – ROMA, 18 GIU – «Siamo pronti ad iniziare un’entusiasmante stagione estiva 2020 in piena sicurezza dopo esserci messi alle spalle il Lockdown per il Corona Virus».

Siegfried Pichler, direttore degli società impianti di risalita della società Obereggen Latemar SpA, è fiducioso sull’estate di Obereggen, cuore delle Dolomiti all’ombra del massiccio del Latemar ad appena 20 minuti da Bolzano. La stagione aprirà i battenti sabato 20 giugno con l’apertura della seggiovia Obereggen-Oberholz e il rifugio Oberholz, perla architettonica internazionale a monte della storica seggiovia.

Dopo alcuni mesi di restrizioni, Obereggen così come il massiccio del Latemar, comprensorio escursionistico e sciistico di cui fanno parte le consorelle trentine Predazzo e Pampeago, diventano fino ad ottobre un luogo in cui potere accarezzare con mano una natura incontaminata, respirare aria pura, compiere esercizio fisico o camminando in quel magico mondo chiamato Latemar.ium: reticolo di sentieri in un ambiente rilassante ed in piena sicurezza. La seggiovia panoramica Obereggen-Oberholz e il rifugio Oberholz, perla architettonica internazionale a monte della storica seggiovia, sono aperti tutti i giorni dalle 8.30 alle 18. (ANSA).



