(ANSA) – TRENTO, 10 LUG – In Trentino si segnalano oggi tre nuovi casi di contagio da coronavirus, a fronte di 1.226 tamponi analizzati. Uno di questi è legato al focolaio individuato una settimana fa a Predazzo, e prontamente isolato.

Si tratta peraltro – sottolinea la Provincia – di un componente dello stesso gruppo familiare, cosa che praticamente riduce al minimo la possibilità di contagio all’esterno; la sua individuazione è l’esito dello stretto monitoraggio messo in atto dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari per contenere il fenomeno.

Fortunatamente – aggiunge la Provincia – le forme in cui si sta manifestando ultimamente il virus non sono accompagnate da complicazioni: in ospedale infatti c’è solo un paziente ricoverato (non in rianimazione). (ANSA).



