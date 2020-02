(ANSA) – TRENTO, 24 FEB – Tre persone, tra cui il titolare di un bar di Fai della Paganella, sono state messe in isolamento temporaneo nelle proprie abitazioni in via precauzionale in quanto entrati in contatto, sempre nel contesto del locale, con la famiglia lombarda di Soresina (Cremona) risultata positiva al Coronavirus. Lo ha reso noto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

Nessuno dei tre, così come al momento nessun trentino e nessun turista ospite in Trentino, presenta sintomi da Coronavirus. Il bar in questi giorni potrà continuare comunque la propria attività. I contatti della famiglia con l’esterno, nel breve periodo di soggiorno in Trentino, risultano essere stati minimi, ha sottolineato Fugatti.



