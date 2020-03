(ANSA) – TRENTO, 29 MAR – “Come annunciato aumenteranno i tamponi e quindi aumenteranno anche i contagi. Il dato porterà ad un aumento del numero dei contagiati nel nostro report quotidiano. Siamo la terza realtà territoriale in Italia per numero di contagiati. Dobbiamo dirlo, in termini percentuali rispetto ad altre regioni siamo nella parte alta della classifica. Un numero tra i più elevati”. Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, nel corso della conferenza stampa in streaming sulla situazione dell’epidemia in Trentino. (ANSA).



