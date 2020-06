(ANSA) – TRENTO, 17 GIU – C’è un solo nuovo contagio a variare le statistiche dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari del Trentino che anche oggi diffonde il consueto rapporto giornaliero sulla situazione Coronavirus. Il nuovo caso positivo non riguarda minorenni né ospiti di Rsa. Fortunatamente anche oggi non si registrano decessi attribuibili al Covid 19.

Restano due i pazienti ricoverati in strutture ospedaliere: nessuno però si trova in rianimazione. Ritorna a cifre significative l’attività di screening: nella giornata di ieri sono stati effettuati 1.162 tamponi (644 Apss, 328 Cibio, 190 Fondazione Mach). (ANSA).



