(ANSA) – BOLZANO, 24 MAG – Sono 12 i nuovi casi positivi da Covid 19 in Trentino secondo l’ultima rilevazione dell’Azienda sanitaria. Sale di 1 invece il numero delle persone decedute per un totale di 461. Dei nuovi casi, 9 risultano individuati perché con sintomi manifestatisi negli ultimi 5 giorni (5 di questi provengono da Rsa), mentre altri 3 sono stati individuati attraverso screening. Il totale dei positivi ad oggi assomma a 5.399.

Tendenzialmente stabile il numero dei pazienti in terapia intensiva: 2 sono ricoverati a Trento ed altri 2 a Rovereto.

Infine i tamponi: ne sono stati analizzati quasi 1700. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram