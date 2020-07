(ANSA) – BOLZANO, 05 LUG – I laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 670 tamponi su 387 persone. Registrato un nuovo caso positivo. Nei normali reparti dei sette ospedali, nelle cliniche private e nella base logistica dell’Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 5 pazienti affetti da Covid-19. Sono 6 le persone ospitate come casi sospetti presso le strutture dell’Azienda sanitaria.

Nessun nuovo caso positivo invece in Trentino su quasi 1200 tamponi effettuati. Rimangono 2 i pazienti ricoverati, ma non in rianimazione. (ANSA).



