(ANSA) – TRENTO, 21 GIU – Nessun decesso nelle ultime 24 ore in Trentino, come conferma il rapporto odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Torna a salire, invece, il numero dei contagiati, 5 in tutto: si tratta di due persone, una delle quali proveniente da una Rsa, che hanno manifestato i sintomi da Coronavirus. Altri tre positivi asintomatici sono stati individuati con gli screening.

Rimane infatti molto intensa l’attività di monitoraggio, con 1.725 tamponi (di cui 680 analizzati da Apss, 762 da Cibio e 283 dalla Fem).

In Alto Adige, i laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 530 tamponi.

Fra le 243 persone testate 4 sono risultate positive al test. Il numero delle persone positive al test del Coronavirus si attesta a quota 2.622. A livello provinciale l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige informa che ad oggi (21 giugno) ha effettuato complessivamente 79.863 tamponi su 38.519 persone. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram