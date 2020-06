(ANSA) – BOLZANO, 20 GIU – Gli zeri sono finalmente diventati 3: 0 decessi, 0 casi nuovi e 0 ricoverati in rianimazione. E’ quanto indica l’aggiornamento quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari del Trentino. Il dato dei ricoveri è uno dei più bassi di sempre: 1 solo paziente necessita ancora delle cure ospedaliere in Trentino, così l’Azienda provinciale.

Rimane ancora molto significativa l’attività di screening con ben 1.717 tamponi analizzati di cui 739 da APSS, 792 da Cibio e 186 dalla FEM, si legge in una nota. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram