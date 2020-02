(ANSA) – TRENTO, 6 FEB – “Al momento i soggetti in quarantena volontaria (per alcuni terminerà già il 10 febbraio) sono tutti asintomatici”. Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, nel corso di un’informativa al Consiglio provinciale sul Coronavirus.

“Oggi – ha aggiunto – siamo in grado di prevedere, grazie a contatti con la comunità cinese e con l’Opera universitaria, che di qui a fine mese arriveranno in Trentino per le vie ufficiali una trentina di persone, anche se non sono certe le modalità di rientro”.

Fugatti ha poi ringraziato la comunità cinese e tutti coloro che hanno dato la disponibilità al periodo di quarantena o nelle loro abitazioni o nella struttura di Sardagna. “Se fosse necessario si valuterà la messa a disposizione di altri luoghi adatti a trascorrere questo periodo di 14 giorni”, ha detto.



